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Bu haber 06 Haziran 2018 23:06:12 Tarihinde eklenmiştir.

Yanmaz’dan Hastalara Moral Ziyareti

Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz Ramazan Ayında Hastaların Morale ihtiyaçları olduğunu ve ziyaret edilmeleri gerektiğini söyledi.

Yanmaz’dan Hastalara Moral Ziyareti

Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz Ramazan Ayında Hastaların Morale ihtiyaçları olduğunu ve ziyaret edilmeleri gerektiğini söyledi. 

Manevi anlamının yüksek olduğu ramazan ayında insanların birbirleri üzerinde hakları bulunduğuna dikkat çeken Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, hastalara yapılacak küçük bir ziyaretin bile Allah katında büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Yanmaz, her Müslümanın mutlaka yapması gerekenler arasında hasta ziyaretlerinin de olması gerektiğine değinerek; “Hasta, acılı ve sıkıntılı haldeyken, bu sıkıntılarını paylaşmak, yanında ona dua edip, sabretmesini söylemek, hastalığın arkasından gelecek olan manevi kazançlardan bahsetmek, güzel ahlâktandır. Bu davranışlar, hastaya ve yakınlarına çok iyi gelecektir. 

Hasta ziyareti, günümüzde ihmal ettiğimiz meselelerden birisidir. Aslında hiç bir zorluğu bulunmayan, insana manen çok büyük kârlar kazandıran bu ziyareti yapmalıyız. Unutmamalıyız ki, bizler de birgün hasta olabiliriz. Yalnızlığa terkedilip, hayır duası kapılarımızın kapanmasını istemiyorsak, hastaları gözetip, ziyaretlerine gitmeliyiz. 

Onlara moral vermek, acil şifa dileklerimizi iletmek için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir nebze de olsa onları mutlu edebiliyorsak ve onların dualarını alabiliyorsak ne mutlu bize. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu.
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