Ak Parti’nin Urfa Vekil Listesinin Açıklanmasından Sonra Sular Durulmuyor

Urfa’da 2 Grup Arasında Arbede Çıktı

Fakıbaba, Birecik’te Seçim Çalışmalarına Katıldı

Birecik Belediye Başkanı Pınarbaşı Darp Edildi

Vatandaş Durumu Değerlendirdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı – Ak Parti Şanlıurfa 1. Sıra milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba bugün Birecik’te seçim çalışmaları ve 150 Yataklı Devlet Hastanesinin açılışı ile Temiz İçme Suyu ve Doğalgaz Temel Atma törenine katıldı. Törende dikkat çeken kareden bir tanesi de Birecik Belediye Başkanı Pınarbaşı’nın burnundaki oldu.Birecik’te TKDK Kırsal Kalkınma Projelerinin ve 150 Yataklı Devlet Hastanesinin açılışı ile Temiz İçme Suyu ve Doğalgaz Temel Atma töreninde Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı darp edildi.Birecik'e giden Bakan Fakıbaba taraftarları ve onlara karşıt olan grup arasında arbede yaşandı. Çıkan arbeden sonra Birecik Belediye Başkanı Pınarbaşı’nın burnu sargıya alındı.Programa seçim çalışmaları için ilçeye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Eşref Fakıbaba ile beraber açılış törenine katılmak için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu gitti. Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile çok sayıda vatandaş Fakıbaba ve beraberinde gelen misafirleri karşılamak için tören alanında hazır bulundu.Programda, Fakıbaba'ya destek için "Fakıbaba nerede, biz orada" yazılı destek pankartı açan grup ile pankartın indirilmesini isteyen grup arasında tartışma yaşandı. Tören alanında yaşanan tartışmada Birecik Belediye Başkanı Pınarbaşı burnuna darbe aldı. Pınarbaşı olaydan sonra tören alanında burnu sargılı bir şekilde görüntülendi.Pınarbaşı’nın burnuna darbe alması ve ardından sargılı bir şekilde törene katıldığını gören vatandaşlar “Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınar Ak Parti’nin Şanluurfa milletvekili listesini beğenmemişti. Fakıbaba’nın da televizyon programında ettiği laflardan sonra vatandaş arasında tartışma çıkmasına sebep oldu. Sonunda olacağı buydu” yorumunda bulundu.