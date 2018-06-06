Urfa’da, Park Kavgası Kanlı Bitti

Şanlıurfa’da, çıkan park kavgasında 1’i polis 5 yaralı yaralandı.Olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 komşu arasında park yeri için tartışma çıktı. Tartışmaya çevrede ki komşuların da katılmasıyla kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde gelen emniyet güçleri kavgayı ayırdı. Kavgada 1’i polis 5 yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulans ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.