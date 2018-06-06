Vali Erin, Sahura Kadar Harran Ve Akçakale’deydi

Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşların sahur saatine kadar uyumamasını değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bir gecede iki ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.Önceki akşam Akçakale ve Harran’a bir ziyaret gerçekleştiren Vali Erin, yakın dostluklar kurduğu ilçe halkı ile bir araya gelmeye devam ediyor. Akçakale’de Haydaroğulları olarak bilinen aileden vefat eden Mehmet Aslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini ileten Vali Erin, taziye evinde vatandaşlarla da hasbihal etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Güvenç köyüne geçen Vali Erin, ilçe eşrafından Hacı Salih Yasak’ın evine konuk oldu. Burada da mahalle sakinleri ile bir araya gelen Vali Erin, vatandaşlarla çay içip sohbet etti, sorun ve dileklerini dinledi.Gecenin son ziyaretini ise Harran Konteyner Kent Konaklama Tesislerine yapan Vali Erin, burada da Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ve tesis idarecileri ile bir araya geldi. Tesiste yapılan çalışmalar ve ihtiyaçları istişare eden Vali Erin, Ramazan ayı nedeniyle hassas bir dönemde bulunulduğuna, bu vesile ile Harran konteyner kentinde yaşayan Suriyeli muhacirlerin ihtiyaçlarına daha çok dikkat edilmesi talimatlarını verdi. Vali Erin, “Onlar bizim misafirlerimiz, kardeşlerimiz. Ramazan ayını da fırsat bilerek onların hayır dualarında yer alacağımıza vesile olacak yardım ve desteklerimizi daha büyük bir titizlikle yerine getirmek zorundayız” dedi.Vali Erin’e Akçakale ve Harran ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti.