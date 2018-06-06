Yanmaz; “Türkiye Kim?”

Ülkenin Emperyalist güçler ile birlikte hareket edenler tarafından yönetildiğine dikkat çeken Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “İmparatorluklar beşiği, Medeniyetimizin övüncü, Yüzyıllardır zalimin hasmı, İslam ülkelerinin amiral gemisi.Ecdadın adalet,ilim ve vatan sevgisi miras bıraktığı bir ülke.Topraklarının mümbit insanlarının helal rızık taliplisi olan bir ülke, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturunu içselleştiren bir ülke.Üzerinde hain emellerin hiç tükenmediği bir ülke vene yazık ki bu ülkeyi bugün idare edenler,gözü açşahsi menfaatlerini önceleyen,birikimsiz,liyakatsiz,savurgan,üretmeden tüketen siyaset mantığı ile idare ediyor.Rüşveti,vurgunu,talanı meşrulaştırıyor, Adalet,eğitim,ekonomi yerlerde sürünüyor.Gençlerimizi işsizliğe ve madde bağımlılığına mahkûm ediyor.Emperyalist ABD ve katil İsrail'i dost ve müttefik kabul eden muhafazakâr gafil idareciler yönetiyor. AB kapılarında medeniyet dileniyor.” dedi.