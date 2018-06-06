Urfa’da,65 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü-Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Uyuşturucuyla Mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;
Narkotik Şube Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde insanlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine ve özellikle torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Mayıs ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 264 kişi yakalanmış bunlardan 65 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanmıştır.
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