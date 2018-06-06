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Bu haber 06 Haziran 2018 01:36:09 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da,65 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda yapılan operasyonlar sonucunda, 264 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Urfa’da,65 Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa’da Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda yapılan operasyonlar sonucunda, 264 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü-Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak Uyuşturucuyla Mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;
Narkotik Şube Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde insanlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirlerine ve özellikle torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Mayıs ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 264 kişi yakalanmış bunlardan 65 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanmıştır.
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Urfa’da,65 Kişi Tutuklandı
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