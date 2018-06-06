Vali Erin;Ben de Sizin Kardeşinizim...

200 ÖĞRENCİSİ OLAN HER YERE OKUL YAPILIYOR

MUHTARLARI DİNLEDİ

VALİNİZ SİZİN KARDEŞİNİZDİR

Bulduğu her fırsatta ilçelere, mahallelere, köylere gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek, yeni gönül köprüleri kuran, devletle millet arasındaki kaynaşmayı en üst noktaya taşımaya yönelik büyük bir gayret sarf eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek'te muhtarlar ve STK temsilcileriyle iftar programında buluştu.Siverek Kaymakamlığı tarafından Paşa Konağında düzenlenen iftar programına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Siverek Kaymakamı Metin Demirel, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, İl Müftüsü İhsan Açık, kamu kurum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Vatandaşa yönelik ilişki ve hizmetlerde birinci sınıf muhataplık ve hizmet kalitesi sunulması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Vali Erin, Siverek’in Şanlıurfa’yı Şanlıurfa yapan ilçelerin başında geldiğini söyledi.Önceki gün Viranşehir’de muhtarlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunma fırsatı bulduklarını hatırlatan Vali Erin, Siverek’te yaptıkları bu ilk toplantının bundan sonra daha sıklıkla gerçekleştirileceğini ifade ederek, programa katılanlara teşekkür etti.Önümüzde bir seçim süreci olduğunu ve devlet olarak seçmen iradesinin hiçbir etki ve tesir altında kalmadan tercihlerinin sandığa yansıması için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Vali Erin, bu seçimlerde daha önceki seçimlerden farklı olarak, sandık çevrelerinde oy vermeye gidecek seçmenlerin çevreden oluşacak baskıdan kurtulmasını sağlayacak tedbirleri aldıklarını dile getirdi. Seçim tedbirlerini peyderpey uygulamaya koyacaklarını belirten Vali Erin, “Biz devlet olarak, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla bu toprakları kendisine yurt edinmiş, adına millet denilen, geçmişiyle övünülecek çok şeyi olan, bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamayı başarabilen ender milletlerdeniz” diye konuştu.Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekerek, Türkiye’deki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağının güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Vali Erin, “Bir milletin içine tefrika girerse, o milletin ayakta kalma şansı yoktur” dedi.Şanlıurfa’da göreve başladığı günden itibaren en büyük önceliği eğitime verdiğini belirten Vali Erin, Şanlıurfa genelinde 300’ün üzerinde okul inşaatının devam ettiğini, 4 bin dersliğin en kısa sürede eğitim öğretimin hizmetine sunulacağını ifade etti.Eğitimdeki en büyük sıkıntının taşımalı sistem olduğunu bildiklerini dile getiren Vali Erin, bunu ortadan kaldırmak için öğrenci sayısı 200 ve üzerinde olan tüm yerleşim birimlerinde okul inşa ederek çocukların bir yerden bir yere taşınmasına son vereceklerini söyledi.Programda, Siverek mahalle muhtarlarının mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Vali Erin, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve İçişleri Bakanlığı bütçesinden faydalanan Kaymakamlıklar vasıtasıyla yerleşim birimlerinin büyüklüğü ve ihtiyaçları dikkate alınarak içme suyu, yol, kilitli parke çalışmalarının programa alındığını ifade etti.Konuşmasının sonunda, kardeşliğe vurgu yapan Vali Erin, şunları söyledi: “Devleti temsil eden Valiniz ve diğer kurum temsilcileriniz öncelikle sizin kardeşinizdir. Biriniz Vali, biriniz Muhtar, birisi lokanta sahibi. Allah’ın takdiri farklı meslekler, makamlar, mevkilerin tamamının geçici olduğunu, son nefesimizi verdiğimizde hiçbirinin bir faydası olmayacağını da biliyoruz. Dolaysıyla öncelikle kardeşliğimizin farkına ve idrakine vararak birbirimizi sayacak, birbirimizi sevecek, birbirimize insanca muamele etmeyi, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi, birbirimizin sevincini paylaşmasını bileceğiz. Temel olan mesele budur. Ondan sonrası bu hayattaki üstlendiğimiz rollerdir.”