Yanmaz;'Urfa'nın,Kötü Gidişatını Durduracağız'

Şanlıurfa ve Türkiye gündeminin değerlendirildiği canlı yayında Program sorumlusu Mustafa Çadırcı’nın gündeme dair sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz,Tarımın başkenti Şanlıurfa da insanların hala ırgat olarak başka şehirlerde çalışmaya gittiğini ve dünyanın tarım merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa da Güneydoğu Anadolu Projesi olarak bilinen GAP’ın gerçek amacına ulaşmadığının altını çizdi.Saadet partisi İktidarında Şanlıurfa’nın hak ettiği hizmetlere kavuşacağını belirten Yanmaz, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi; “Şanlıurfa geçmişi dünyanın kuruluşuna dayanan ve ilk tarımın yapıldığı önemli dünya kentlerinden bir tanesi.Fakat ne acıdır ki, Şanlıurfa’mız bu güne kadar yanlış politikaların kurbanı olmuş bir kent. Tarım kenti olan ilimizde insanlarımız hala başka başka kentlere ırgat olarak gidiyor ve bir çoğu bu tehlikeli yolculukta ya canından oluyor, yada sakatlanma riski ile karşı karşıya kalıyor.Biz Saadet Partisi olarak bu gidişatın durması için belirli projeler hazırlıyoruz. Şanlıurfa ve Şanlıurfalı hak ettiğini Saadet Partisi iktidarında alacak ve Adil Düzen ile Şanlıurfalı Refaha erecektir. Biz Saadet partisi olarak bunun sözünü veriyoruz.”Saadet Partisinin seçim politikasından da bahseden Yanmaz, bu konuda ilk etapta tüm vatandaşlara eşit mesafede duracaklarını belirterek;“Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. Mahallelere, belediyelere, üniversitelere bölgelere hizmet götürürken kesinlikle ayrımcılık yapmayacağız.Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı hizmetten mahrum bırakmayacak ve hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmayacağız. Sözün kısası kutuplaşmaya kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bugün ne yazık ki en önemli problemimiz kutuplaşmadır.Farklı düşüncedeki insanlar, çocuklarının birbiriyle oyun oynamasını bile istemiyorlar. Biz kesinlikle bunu ortadan kaldıracağız. Saadet iktidarında her türlü kutuplaşmayı ortadan kaldıracağımız gibi, kucaklaşmayacağımız kimse kalmayacak. Devlet küfürle ayakta durur ama zulümle ayakta duramaz.Devletin bekası da, milletin bekası da adalet ile tesis edilebilir ancak. İdare ve iradede temel ölçümüz her zaman hukukun üstünlüğü olacaktır. Tüm iş ve icraatlarımız hukuk norm ve ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Hukuk istisna gözetilmeksizin devletin bütün organları üzerinde egemen kılınacaktır.Saadet iktidarında ilk işimiz vergi yükünü hafifletmek, vergide adaleti tesis etmek olacaktır. Saadet iktidarında çarpık ve adil olmayan vergi sisteminde köklü değişiklikler yapmakta kararlıyız. Asgari ücret yoksulluk sınırının mutlaka üzerinde olacak ve işverene de yüklememek için asgari ücret vergiden muaf tutulacaktır. Ve sık sık tekrarladığımız gibi asgari ücrette hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacaktır.Biz bunu ani, altından kalkılmaz bir yük olarak elbette işverene yansıtmayacağız. Yıllık ortalama yüzde 7-10 civarında yapacağımız artışlarla 10 - 15 sene içerisinde bu hedefleri mutlaka gerçekleştireceğiz.Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranlarının da azaltılması, düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz.15 - 24 yaş arası genç işsiz oranı toplam işsizlik oranının yüzde 21'i seviyesindedir. Yani bugün 700 bin gencimiz işsizdir ve bu rakam artmaktadır. Saadet iktidarı gençlerimizin sorunlarına ciddiyetle eğilecek, gençlerimiz için yatırım, istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştirilecek. Hem gençlerimiz iş bulacak, hem ülkemiz reel manada kalkınacaktır.” şeklinde konuştu.