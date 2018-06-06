Bakan fakıbaba ve başkan güven akçakale’de yüzlerce kadınla buluştu

Akçakaleli kadınlarla istişare ettiler.

‘’Kadınların her alanda önünü açtı.’’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Akçakale’de yüzlerce kadınla buluştu.24 Haziran’daki seçimler için çalışmalarını gece gündüz sürdüren AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Akçakale Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı da kadınlardan partisine destek istedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, eşi Gül Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Akçakale Kadın Kolları Başkanı Hacer Tankuç, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci, Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın eşi Ayşenur Ayhan’ın katıldığı toplantı da kadınlarla istişare edildi.‘’En büyük değişimi kadınlar için gerçekleştirdi.’’AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, burada yaptığı konuşma da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatındaki en büyük değişimlerini kadınlar için gerçekleştirdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi halanda olduğu gibi her alanda kadınların önünü açtığını da belirten Güven ‘’Bize inan ve güvenen bir anlayışın neferleriyiz bizler. Sayın bakanım, değerli katılımcılar; Bizler kaleyi içten fethetmeliyiz. Bu yolda ilerlerken, bu zamanın nene hatunları, kara Fatmalarıyız. Nasıl ki bu bereketli toprakları el emeğimizle işliyorsak, 24 Haziran seçim sürecinde de yürekleri emeklerimizle işliyoruz. İnsanlarımızın yüreklerine dokunmayı sürdüreceğiz’’ dedi.