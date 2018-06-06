Başkan Güven: 24 Haziran Türkiye İçin Dönüm Noktası

24 Haziran seçimleri öncesinde seçim çalışmalarını sürdüren, partisi için kapı kapı gezen Başkan Güven, Eyyübiye ilçesinin Dedeosman mahallesinde ev toplantısı gerçekleştirdi.Burada toplanan yüzlerce kadına hitap eden Başkan Güven, çok önemli bir seçim sürecinden geçtiklerini söyledi. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu ve bunun farkına varılması gerektiğini ifade eden Güven, çok çalışılması gerektiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, 2023 hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Güçlü millet, güçlü Türkiye ve güçlü meclis için 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olduğunun altını da çizen Başkan Güven ‘’Ülkemizin geleceğini bu seçimler belirleyecek. Oylarımız ülkemizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, insanlarımızın geleceğini belirleyecek. Bu seçimde özellikle de kadınlarımızın desteği AK Parti’miz, Cumhurbaşkanımız için çok önemli ve değerli. Allah’ın izniyle 24 Haziran’dan zaferle çıkacağız. Ülkemiz gelişimini, istikrarını, büyümesini sürdürecek. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar milletimizin feraseti, dik duruşu ve sağduyusu sayesinde bir bir bozulacak. Buna olan inancımız tamdır’’ dedi.Toplantıya, Başkan Güven’in yanı sıra; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın eşi Gül Fakıbaba, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’nin eşi Filiz Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayları Güler Kama İzol ile Gülender Açanal’da katıldı.