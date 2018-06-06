Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bazı cumhurbaşkanı adaylarının kendisine yönelik altı boş iddialarla iftira attığını anlatarak "Vallahi bunlar tarımın t'sinden anlamaz. Çiftçilerle görüşüyorum, 'Nasıl gidiyor?' diye soruyorum, hepsi 'Çok şükür' diyor. Vatandaşlara soruyorum yine aynı. AK Parti yapar, başkaları da şov yapar." dedi.Fakıbaba, Adıyaman'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada, Şanlıurfalı bir insan olduğunu hatırlatarak, Şanlıurfa ve Adıyaman'ı hayatının hiçbir döneminde ayırmadığını söyledi.Tüm Adıyamanlılarla gurur duyduğunu dile getiren Fakıbaba, alandaki kalabalığın en az yarısından fazlasının yollarda Erdoğan'ı beklediğini vurguladı.AK Parti'nin görevde bulunduğu süre içerisinde önemli hizmetleri hayata geçirdiğine değinen Fakıbaba, seçmenlerle bir araya geldiğinde AK Parti'ye oy verip vermeyeceğini sorduğunu ve aldığı cevapları şöyle dile getirdi:"Bana diyorlar ki 'Yahu nasıl vermem. Önceden eşim doğum yaptığında hastaneden çıkamıyorduk. Şimdi eşim doğum yapıyor babalık izni alıyorum, doğum parası alıyorum, hastaneye de bir kuruş para vermeden çıkıyorum. Ben nasıl oy vermem'. Eğitimde de ulaşımda da hepsi böyle. Resmen Türkiye'yi büyüttük."Bakan Fakıbaba, bazı cumhurbaşkanı adaylarının kendisine yönelik altı boş iddialarla iftira attığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:"Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu zanneden kişi diyor ki 'Fakıbaba yalan söylüyor'. Fakıbaba yalan söylemez, halbuki vallahi bunlar tarımın t'sinden anlamaz. Çiftçilerle görüşüyorum, 'Nasıl gidiyor?' diye soruyorum, hepsi 'Çok şükür' diyor. Vatandaşlara soruyorum yine aynı. AK Parti yapar, başkaları da şov yapar."CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Mazotun yarısı sizden, yarısı bizden" dediğini hatırlatan Fakıbaba, "Biz zaten ürünün yarısına harcanacak mazotu hesaplıyoruz ve veriyoruz. O sanıyor ki traktörü yanaştırıp vermek lazım. Destek öyle olmaz, destek ürüne olur. 15 yılda Adıyaman'ın da Urfa'nın da Manisa'nın da çehresini evvel Allah sonra adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde değiştirdik." ifadesine yer verdi. (Tarımpusulası)