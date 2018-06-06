Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle http://personel.harran.edu.tr/ adresinde yayımlanan ilan metninde belirtilen Hemşire 100, Ebe 3, Fizyoterapist 2, Diyetisyen 2, Röntgen Teknisyeni 1, Diğer Sağlık Personeli 17 pozisyonlarında olmak üzere toplam 125 (Yüz Yirmi Beş) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın gazetede yayımlandığı 05.06.2018 tarihinden 19,06.2018 Salı günü mesai bitimine kadardır. Posta ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.Konu İle ilgili ilan metnine ve başvuru formuna http:// personel.harran.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
İlgililere ilanen duyurulur.
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