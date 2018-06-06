Meral Akşener Şanlıurfa'ya Geliyor

Seçim programında 11 Haziran günü Urfa’da olması beklenen İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener Urfalı seçmenlere seslenecek.Yeni kurulmuş olan İYİ Parti’ye desteklerin yoğun olduğu döneminde Urfalı seçmenlerin desteğini almak için Urfa’da bulunacak olan Akşener 11 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'de düzenlenecek mitingle seçmene hitap edecek.