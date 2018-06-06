HDP Şanlıurfa İl Örgütü Seçim Çalışmalarını Karacadağ'da Devam Ettirdi

Bu haber 06 Haziran 2018 00:37:09 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa HDP İl örgütü ve vekil adayları seçim çalışmalarını kırsal yerlere taşıdı. Siverek’in Karacadağ Köyüne ziyarette bulunan vekil adayları ziyaret sonrası fotoğraf paylaşarak şu açıklamalarda bulundu;“Siverek Karacadağ köy çalışmasında kınalı eller ve cesur yürekli çocuklar zafere selam durdu”