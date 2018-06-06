Muharrem İnce Urfa'ya Geliyor

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitinglerden bir tanesini de Şanlıurfa’da yapacak olan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 6 Haziran Saat 14.00’da Şanlıurfalı seçmenlerle buluşacak.Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı ve İl Saymanı Neşe Tanal Urfalı seçmenlerden, 6 Haziran’da Şanlıurfa’da olacak olan Muharrem İnce’yi miting alanında yalnız bırakmamalarını istedi.