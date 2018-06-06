Alkan Söz Verdiği Gibi Şoförlerin Yanında Olamaya Devam Ediyor

Şanlıurfa Şoförler Odası Başkanı Mahmut Alkan kaza haberini alır almaz olay yerine intikal etti. durumu olay yerinde değerlendiren Alkan şunları ifade etti;“Şanlıurfa Suruç arası Payamlı kavşağında kaza yapan esnafımıza geçmiş olsun dileriz. Hizmet bizden güç ve destek önce Allah’tan sonra sizlerdendir koltuk için değil sizler için baş koyduk bu sevdaya”