Şanlıurfa Hane Büyüklüğünde Kaçıncı Sırada?

Şanlıurfa Hane Halkı Büyüklüğünde Kaçıncı Sırada?İllere göre incelendiğinde; Şanlıurfa Türkiye ortalamasında 5,7 ile 3 sırada yer alıyor. 2017 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,7 kişi ile Hakkari ve Şanlıurfa, 5,6 kişi ile Batman illeri izledi.
Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Tunceli oldu. Bu illeri, 2,8 kişi ile Balıkesir, Edirne, Burdur, Sinop ve Çankırı illeri izledi.
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