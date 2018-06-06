Aziz Aydınlık'tan Örnek Davranış

CHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Aziz Aydınlık örnek davranışı ile takdirleri topladı. Köy ziyaretleri sırasında yanan bir tarlayı fark edip mağdur çiftçilerin yanına yetişen Aydınlık, olayı şu şekilde anlattı;“Köy ziyaretlerimiz sırasında Hilvan İlçemize bağlı Kızılkaya mahallemizde çiftçimizin tarlasında yangın çıkması sonucu ateşin önünü alabilmek için Kültivatör bağlı traktörümüzle müdahalede bulunduk. Birlikte Başaracağız”