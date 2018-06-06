Özcan, Çiftçilerin Sorununu DEDAŞ'a İletti

Ak Parti Milletvekili adayı Halil Özcan bölge çiftçisinin sorunlarını DEDAŞ müdürü ile görüştü.Sorunların arttığı ve çiftçiden aldıkları şikâyetleri DEDAŞ Müdürüne iletti. Vatandaşların mağdur olduğu konuların giderilmesi konusunda görüşmeler sağlayan Özcan, çiftçilerin yüzünün gülmesine sebep oldu.