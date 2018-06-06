Namazdan Sonra Tügva Hilvan'da Toplanıyorlar

Hilvanlılar ramazan ayında günlerini değerlendirmek ve sohbet edebilmek için Tügva’nın Hilvan şubesinde buluşuyorlar.Tügva Hilvan her akşam buluşup ettikleri sohbet hakkında şunları ifade etti;“Ramazan Ayı’nın sıcaklığı, bereketi ve dostane muhabbetinin adresi Teravihten sonra Tügva Hilvan’da..”