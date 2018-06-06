Oğul, Çakmaklı'nın Büro Açılışına Katıldı

İYİ Parti seçim çalışmalarını sürdürüyor. Canla başla çalışan vekil adayları bürolarını da açarak vatandaşları bürolarında ağırlayarak, seçim hakkında sohbetler ediyorlar. Son olarak İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Fedai Çakmaklı seçim bürosunu açtı. Büro açılışına birçok önemli isim katıldı. Bu ismlerden bir tanesi de Hasan Oğul oldu.İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Hasan Oğlu dava arkadaşını açılış gününde yalnız bırakmadı.