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Bu haber 05 Haziran 2018 03:06:23 Tarihinde eklenmiştir.

Yılmaz’a Karaköprü’den De Destek Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Karaköprü’deki mesire alanında vatandaşlarla buluşarak Cumhur İttifakından söz etti.

Yılmaz’a Karaköprü’den De Destek Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz,  Karaköprü’deki mesire alanında vatandaşlarla buluşarak Cumhur İttifakından söz etti.

MHP Karaköprü İlçe Başkanı ve yönetimi ile Karaköprü mesire alanında vatandaşlarımıza ziyarette bulundu, Cumhur İttifakı ve Meclis’te güçlü bir MHP’nin olması gerektiğini anlattı.
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Yılmaz’a Karaköprü’den De Destek Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Karaköprü’deki mesire alanında vatandaşlarla buluşarak Cumhur İttifakından söz etti.
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