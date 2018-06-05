Yılmaz’a Karaköprü’den De Destek Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili Adayı Uzm. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Karaköprü’deki mesire alanında vatandaşlarla buluşarak Cumhur İttifakından söz etti.MHP Karaköprü İlçe Başkanı ve yönetimi ile Karaköprü mesire alanında vatandaşlarımıza ziyarette bulundu, Cumhur İttifakı ve Meclis’te güçlü bir MHP’nin olması gerektiğini anlattı.