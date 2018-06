Çin'den,Urfa'ya Yardım Eli...

Türkiye’nin tanınmış büyük Kuyumcularından ATASAY KUYUMCULUK sahibi adına kurulmuş olan Atasay Kamer Vakfı ile 23. ve 24. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak görevini başarıyla sürdürmüş, Şanlıurfalı hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı iken Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği görevine atanan Abdülkadir Emin Önen, mübarek Ramazan ayında fakir ve yoksul aileleri yine unutmadı.

Atasay Kamer Vakfı ve ÇHC Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Şanlıurfalı fakir ailelere gıda yardımında bulunurken, Suriyeli Türkmen, Kürt, Arap Suriyelilere de gıda yardımında bulundu.

Atasay Kamer ve Emin Önen’in arkadaşları; içersinde pirinç, nohut, mercimek, fasulye, zeytin, salça, çay, bulgur, makarna, irmik, un, ve mısır yağı bulunan gıda kolisini fakir ailelere ulaştırarak dualarını aldı.

Hemen her yıl binlerce fakir aileye mübarek Ramazan ayında gıda yardımında bulunan Atasay Kamer Vakfı ve ÇHC Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, bu yıl da fakir aileleri unutmadı ve ayrıca Suriyeli Kürt-Türkmen-Arap mülteci ve Urfalı fakir aileye de gıda yardımında bulundu.

Gönderilen gıda kolileri Şanlıurfa merkez ve ilçeleri ile bazı köylere kadar ulaştırıldı. Yardıma muhtaç ailelere yardım kolileri kapı kapı dolaşılarak teslim edildi.

Atasay Kamer Vakfına teşekkür

Mübarek Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yılda Şanlıurfa’daki fakir aileleri ve iç savaş nedeniyle Şanlıurfa’ya sığınan Suriyeli aileleri sevindirmeyi ihmal etmediklerini belirten ÇHC Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, “Atasay Kamer Vakfı olarak her yıl binlerce aileyi sevindiriyor, mağdur ailelere destek olunuyor. Bu yılda ülkelerindeki iç savaş nedeniyle ilimize sığınan Suriyeli aileleri de unutmadık ve onların acılarını, yoksulluklarını bir nebze de olsa unutturmak istedik. Büyüklerimiz, -Mal, gurbette vatandır. Fakirlik vatanda gurbettir. Bir kimse fakirse, nerede olursa olsun gariptir- buyuruyor. Bizde ülkemizde garip olan Suriyeli mültecilere elimizden geldiğince gıda yardımında bulunmaya çalıştık. İnşaallah faydamız olmuştur. Allahu Teâlâ hiç kimseyi yurdundan, yuvasından, çoluk çocuğundan etmesin. Biz; Kürt -Türkmen - Arap ayrımı yapmadan ilimize sığınan kardeşlerimizi sevindirebilmek için çam sakızı çoban armağanı misali elimizden geleni esirgememeye çalışıyoruz” dedi.

Atasay ve Önen’e dua

Iraklılara ve Türkmen – Kürt – Arap, Suriyeli ailelere de gıda yardımında bulundukları için memnunluk duyduğunu belirten Şanlıurfalılar, “Öncelikle bu mübarek Ramazan ayında ilçemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi unutmayarak gıda yardımında bulunan Atasay Kamer Vakfı ve ÇHC Pekin Büyükelçisi Emin Önen’e candan teşekkür ediyoruz. Vekilimizden ve aracı olanlardan Allah razı olsun. Biz her zaman şimdilerde Büyükelçi olmuş olan hemşehrimiz Emin Önen’e bol bol dua ediyoruz. Şanlıurfa’dan değil, Türkiye’den bile çok uzakta olmasına rağmen o bizleri yine unutmadı. Allah ondan her zaman razı olsun. Arap – Kürt - Türkmen ayrımı yapmadıkları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu mübarek günlerde Suriyeli kardeşlerimizin yaralarına azda olsa merhem olmaya çalıştılar. Bizlerde elimizden geldiğince sığınmacı kardeşlerimize yardımcı oluyoruz zaten. Biz sadece sınır kapımızı değil, evlerimizin de kapılarını açtık, hatta gönlümüzü onlara açtık. Allah onların da yardımcıları olsun. Bu mübarek günler hürmetine inşaallah bir an evvel yurtlarına dönerler” diye konuştular.

Suriyeliler dua ediyor, dua bekliyorlar

Suriyeli mülteciler de, yardım kolilerini gönderenlere, dağıtanlara, vesile olanlara, Şanlıurfalılara ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı / Şanlıurfa Milletvekili / ÇHC Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’e teşekkür ettiklerini belirterek, “Bizler her an dua ediyoruz. Bize kapılarınızı açtınız, ekmeğinizi paylaştınız. Her zaman yanımızda oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye olmasa bizler şimdi ölmüş olacaktık. Sizler de bizlere dua edin ki; bir an evvel ülkemizdeki bu iç savaş bitsin, evimize, yurdumuza dönelim. Gerçi oturacak bir evimiz, yiyecek bir parça ekmeğimiz kalmamıştır ama vatanımıza dönelim yeter” dediler.

Başkalarına örnek olmalı

Bilindiği gibi; dağıtım yapılan hiçbir fakir aile ismi ve resmi verilmeden, rencide edilmeden, başkalarına örnek olsun düşüncesiyle dağıtıma aracı olan arkadaşları Müslüm Abacıoğlu, Mehmet Nimetoğlu, Münir Uludağ, Tahir Güllüoğlu, Kadir Hatipoğlu, Celal Uludağ, Halil Yetkin, bazı öğretmenler, bazı Dernek temsilcileri ile aile yakınları tarafından, yardımların yerine ulaştığı ve yapılan yardımların bizzat Atasay Kamer Vakfı ile Emin Önen’in hediyesi olduğunun bilinmesi ve diğer zenginlere de örnek olması maksadıyla kısa haberler yapıldı.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Cahillikten daha şiddetli fakirlik, akıldan daha faydalı zenginlik, tefekkürden daha kıymetli ibadet yoktur.” [İ. Neccar]

“Malda zekâttan başka hak yoktur.” [Ahkâm-üs-sultaniyye]

“Zekâtı verilmiş mal, kenz [biriktirilmiş, istif edilmiş mal] değildir.” [Ebu Davud]

“Zekâtını vererek mallarınızı zarardan koruyunuz.” [Hâkim]