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Bu haber 05 Haziran 2018 02:57:13 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Dev Operasyon,47 Kişi Tutuklandı!

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis gibi tanıtarak, hesaplarından terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye para aktarıldığı yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan 53 kişiden 47'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Toplam 2 milyon 500 bin lira para sahiplerine iade edildi.

Urfa'da Dev Operasyon,47 Kişi Tutuklandı!

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis gibi tanıtarak, hesaplarından terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye para aktarıldığı yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan 53 kişiden 47'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Toplam 2 milyon 500 bin lira para sahiplerine iade edildi. 

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası kapsamında düzenlenen operasyonlarda kendilerini “polis, asker, savcı gibi unvanlar kullanarak tanıtıp iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan çeteye yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Elazığ, Ankara, Aydın, Antalya İzmir ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda  53 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Aydın, Kayseri, Bingöl, Muğla, İstanbul, Ankara, Van, Elazığ, Kocaeli, Antalya ve İzmir illerinde gerçekleşen "Nitelikli dolandırıcılık" olaylarına ilişkin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. 

“Polis, asker, savcı gibi" gibi ünvanlar kullanarak ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde 37 dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Kayseri ve İzmir'de yakalanan 35 şüpheliden 32'si tutuklandı. 

Çetenin diğer üyelerine yönelik yapılan Şanlıurfa merkezli eş zamanlı operasyonda ise18 şüpheli Şanlıurfa, İstanbul ve Elazığ'da gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 15'i tutuklandı.

Yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, dolandırıcılık olaylarında kullandıkları programlar ve yine dolandırıcılık olaylarında kullandıkları telefonlar ile sim kartları bulundu.

Yapılan operasyon kapsamında vatandaşlara ait:
-1.337.040 TL , 
-115.650 Amerikan Doları, 
-16.705 Euro, 
-37 Adet Bilezik, 
-2 Adet Reşat Altın 
-38 Adet Cumhuriyet Altını, 
-8 Adet Tam Altin, 
-17 Adet Yarım Altin, 
-75 Adet Çeyrek Altın, 
-14Adet Altin Yüzük, 
-4 Adet Altin Kolye,
 -5 Adet Altin.Küpe, 
-4 Adet Gram Altın, 
-1 Adet Altin Saat, 
-1Adet taki Seti,
 -3 Adet Künye, 
-1 Adet Bileklik, 
-3 Adet altın zincir olmak üzere operasyon sürecinde toplamda 2.500.000 TL değerinde mal varlığı kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. 
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Asayiş
Urfa'da Dev Operasyon,47 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da Dev Operasyon,47 Kişi Tutuklandı!
Telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı ve polis gibi tanıtarak, hesaplarından terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye para aktarıldığı yalanıyla çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanan 53 kişiden 47'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Toplam 2 milyon 500 bin lira para sahiplerine iade edildi.
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