Urfalılar Dikkat,Alımlar Başladı!

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Lezgin ÖZMEN İl genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlara toplum yararına program (TYP) kapsamında 6400 çalıştırılmak üzere 6 aylık geçici işçi alımının başladığını açıkladı. İŞKUR tarafından geçici işçi alım başvurularının bugün itibariyle başladığını açıklarken başvuruların 8 Haziran Cuma günü sona ereceğini bildirildi.

Ayrıca TYP personel alım ilanlarına başvuru yapabilmeleri için kişilerin İŞKUR kaydının olmaları gerekiyor. Adaylar İŞKUR’a resmi internet sitesi veya İŞKUR İl Müdürlüklerinden başvuruda bulunabilir.