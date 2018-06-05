Urfalılar Dikkat,Alımlar Başladı!

Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Lezgin ÖZMEN İl genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlara toplum yararına program (TYP) kapsamında 6400 çalıştırılmak üzere 6 aylık geçici işçi alımının başladığını açıkladı. İŞKUR tarafından geçici işçi alım başvurularının bugün itibariyle başladığını açıklarken başvuruların 8 Haziran Cuma günü sona ereceğini bildirildi.
Ayrıca TYP personel alım ilanlarına başvuru yapabilmeleri için kişilerin İŞKUR kaydının olmaları gerekiyor. Adaylar İŞKUR’a resmi internet sitesi veya İŞKUR İl Müdürlüklerinden başvuruda bulunabilir.
Yorum Yap