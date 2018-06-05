Balıklıgöl Devlet Hastanesinde Bir İlk daha İleri Düzey Gırtlak Kanseri Ameliyatı Op. Dr. Semih AK ve Ekibi Tarafından Başarıyla Gerçekleştirildi.



Balıklıgöl Devlet Hastanesinde İlk Defa İleri Evre Gırtlak Kanseri Tedavisi İçin Gırtlak Alınması(Larenjektomi) Ameliyatı Op. Dr. Semih AK, Op. Dr. Duygu KÖROĞLU, Op. Dr. Mehmet Erkan KAPLAMA ve Op.Dr. Ahmet DOBLAN Tarafından Başarıyla Gerçekleştirildi.

Söz Konusu Ameliyat İlimiz Genelinde Son Derece Nadiren Yapılan Bir Ameliyattır. İleri Evre Gırtlak Kanserlerinde Cerrahi Seçenek Birinci Sırada Olup, Ameliyat Gırtlağın Tamamının Ya da Bir Kısmının Alınması İle Gerçekleştirilir. Hastamızda Kanserli Dokuyu Almak ve Yayılmasını Engellemek Maksadıyla Gırtlağın Tamamı Alınmış Olup, Her İki Taraf Boyun Bölgesi Temizlendi. Ameliyat Sonrası Dönemde Yaklaşık 10 Gün Ağızdan Beslenmesi Durdurulan Bu Hastalar Bu Süreden Sonra Ağızdan Beslenebilir. Hastamız 10.Gününde Tüm Gıdaları Tüketebilir Durumdadır. Hastamız Bu Haliyle Herhangi Bir Sorun Yaşamadan Hastanemizden Taburcu Edildi. Büyük ve Ağır Bir Ameliyat Şekli Olan Total Larenjektomi Ve Bilateral Boyun Disseksiyonunu (Gırtlağın Tamamının Alınması Ve Boyunun Her İki Tarafının Temizlenmesi) Hastanemizde Başarıyla Gerçekleştirmiş Olmanın Mutluluğunu Hastamız İle Beraber Yaşıyoruz. Bundan Sonraki Süreçte Şanlıurfa’da Ve Hastanemizde Bu Operasyonları Gerçekleştirmeye Devam Edeceğiz.