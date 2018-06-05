Tatlıses'e,İyi Parti Şoku!

İYİ Parti, "Doğalgaz mı bağlanatacaksınız? İYİ Parti'yi bekleyin" adıyla internet arama motoru Google'a reklam verdi. İYİ Parti'nin internet sitesine yönlendirilen reklamda, "Seçim sonrası her vatandaşımız İbrahim Tatlıses kadar kolay doğalgaza erişecek" notu da düşüldü.





NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere İbrahim Tatlıs'e, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingine katılmış "Ben bu insanın neyine tavım biliyor musunuz? 1992'de İdo Tatlıses 1992’de doğdu. İki aylıktı. Erdoğan Belediye başkanıydı. Villamz da doğal gaz yoktu.Bağlatmaya çalıştık ama bölgede hiç bir villada doğal gaz yoktu. Dedim ki 'Sayın başkanım, bizim evimizde, yani orada bir koca villamız var ama üşüyoruz. Dedim ki 'İdo iki aylık, üşüyor.' 10 dakika sonra aradı dedi ki 'Yokmuş ama ben kendi şeyimden vereceğim.' Ve iki ay sonra doğalgazımız bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" demişti.