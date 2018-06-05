Günak,50 Yetimi Sevindirdi...

Şanlıurfalı İş adamı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mehmet Günak, Viranşehir Derneği ile birlikte 50 yetimi sevindirerek onların yüzünü güldürdü.Şanlıurfalı işadamı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mehmet Günak, memleketi Viranşehir ilçesinde 50 yetimi sevindirdi.Viranşehir Dernek Başkanı Murat Karadaş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı danışmanı İbrahim Gelin ile birlikte ilçeye giden Günak, Derneğe kayıtlı 50 yetimi bayram öncesi sevindirdi.Viranşehir Dernek Başkanı Murat Karadaş, Edessa TV’ye açıklamalarda bulundu. Karadaş, “Yapılan yardım kampanyasına sayın Mehmet Günak’da katıldı. İşadamı Günak, Viranşehir’de 50 yetim çocuğu giydirdi. Kampanyasına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hayırseverleri de kampanyamıza davet ediyorum” dedi.