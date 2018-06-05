Hilvan Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Ulaşım imkanlarının daha iyi şartlarda yapılabilmesi için Hilvan merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gölcük kırsal mahallesinde stabilize yol çalışmalarına devam ederek mahalle sakinlerinin de takdirini aldı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediyemiz Parke döşeme , yol açma ve stabilize yol çalışmaları devam ediyor. Gerek Hilvan merkez gerekse kırsal mahallelerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz . Özellikle kış aylarında hava şartlarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için ekip olarak Stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürerek mahalle yol ve sokakların daha estetik bir görünüm kazanması için girmediğimiz yer kalmayacak diyerek verdiği talimatlardan dolayı Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a ve yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren kırsal mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyoruz açıklamasında bulundu.