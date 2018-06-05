Kısas,Saadet Dedi...

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Teşkilatı tarafından yoğun bir şekilde devam eden seçim çalışmaları il genelinde devam ediyor.Seçim çalışmalarında İl merkezinin yanı sıra ilçeler ve beldelerinde yoğun bir şekilde destek verdiği Saadet Partisi Kısas mahallesinde de yoğun ilgi ile karşılaştı.Kısas mahallesine çok sayıda aracın katılımıyla konvoy halinde giren Saadet Partisi Şanlıurfa il teşkilatı, mahalleli vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisini destekleyeceklerini açıklayan Kısas’lı vatandaşlar, Saadet Partisi Milletvekili Adaylarına da yoğun ilgi gösterdi.Saadet Partisi 1. Sıra Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz ve Milletvekili Adayları Hüseyin Dolap, Aziz Şahapoğlu, Şeyhisa Koştaş ve Büşra Men ile birlikte Kısas Mahallesinde tanıtım yapan Saadet Patisi İl Teşkilatı Kısas’lı Vatandaşlara 24 Haziran seçimleri sonrasında yapacakları çalışmalar konusunda bilgi verdiler.Saadet Partisi 1. Sıra Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Kısas’lı Vatandaşlara göstermiş oldukları ilgiden ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek; “Şeffaflık ve hesap verebilirlik olacak.Vatandaşın bilgisine ulaşamadığı hiçbir ihale, sözleşme olmayacak.Güçlü iç ve dış denetim mekanizmaları kurulacak.Kutuplaşmaya fırsat verilmeyecek.Yargı tarafsızlığı sağlanacak.Kuvvetler ayrılığı tesis edilecek.Ülkemiz kutuplaşmış ve kamplara ayılmıştır. Olağanüstü hal, olağan hale getirildi. Farklı sesler susturuldu, devletin omurgasını oluşturan kurumlar yıpratılmıştır. Ekonomi dar boğaza girmiş, tarım ve hayvancılık neredeyse bitirilmiştir.Saadet Partisi olarak insanlarımızın sıkıntılarının farkındayız. Biz 24 Haziranda iktidara geldiğimiz zaman insanlarımızın refah düzeyini yükselterek Saadet içerisinde yaşayacakları bir Türkiye vadediyoruz” şeklinde konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Kısas’lı esnafları ziyaret eden Milletvekili adaylarına yoğun ilgi gösteren çocuklara balonlar dağıtıldı.