Erdoğan'dan Urfa Açıklaması;ABD-KİLİS-URFA...

“BELEDİYE İMKÂNLARININ TERÖRİSTLERİN EMRİNE VERİLDİĞİ DÖNEM SONA ERMİŞTİR”



“İNKÂR POLİTİKALARINI BİR DAHA ASLA GÜNDEME GELMEMEK ÜZERE RAFA KALDIRDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da kanaat önderleri ile iftar programında yaptığı konuşmada, “Vatandaşlarımızın tamamı, 81 milyonun her bir ferdi devletin gözünde eşittir. Bu devlet artık vesayetçilerin değil, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı ile 81 milyonun tamamının devletidir. Bu devlet artık milletin, millî iradenin emrindedir. Her ne kadar muhalefet hazımsızlık duysa da bugün 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır programı çerçevesinde kanaat önderleri ile iftar programına katıldı. TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi’nde düzenlenen iftar sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan’ın mübarek olmasını dileyerek, bu kutlu ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dört bir yanı enbiya makamlarıyla nakşedilmiş bu mübarek şehirde Hans’a, George, İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri artık tamamen kapanmıştır. Diyarbakır’da artık milletin emanetini korumakla görevli olanların bodrum katlarında teröristlerin ayakçıları tarafından tokatlandığı, belediyenin imkânlarının teröristlerin emrine verildiği dönem sona ermiştir. Allah’ın izniyle Diyarbakır yeni bir başlangıcın, bir şahlanışın arifesindedir. 24 Haziran, Diyarbakır’ın önünde taze bir sayfanın açılacağı gün olacaktır.”Temel hak ve özgürlükler noktasında 28 Şubat darbecilerinin devrettiği enkazı temizleyerek demokrasinin standartlarını yükselttiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşına tepeden bakan, vatandaşını düşman gören ceberut devlet anlayışı yerine, vatandaşının hizmetkârı olan yeni bir yönetim paradigmasını uygulamaya koyduklarını ifade etti.“Sizlerin sorunlarını çözmek için girdiğimiz bu mücadelede risk aldık, zaman zaman tehdit aldık, ancak hak bildiğimiz yoldan asla dönmedik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eski Türkiye’nin inkârcı, dışlayıcı, tahkir edici dilini ortadan kaldırarak yerine daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, daha saygılı bir söylem inşa ettik. İnkâr politikalarını, ret politikalarını, baskı politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere rafa kaldırdık” şeklinde konuştu.