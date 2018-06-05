Urfa’da Korkunç Kaza,7 Yaralı!

Kaza Geçtiğimiz Gün,Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunda Meydana Geldi.Edinilen Bilgiye Göre,Mehmet Tavas İdaresindeki Araç Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmesi Sonucu Devrildi.Kazada; Mehmet ve Müslüm Kalkan ile Nusret, Muhammet Baran, Mehmet ve Ferhat Tavas yaralandı.Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi, itfaiye ve Jandarma sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince,hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.