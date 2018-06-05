Urfa’da Şok Olay!

Şanlıurfa’da İsmi Öğrenilemeyen Bir Kişi Yol Kenarında Ölü Bulundu
Geçtiğimiz Gün, Şanlıurfa-Viranşehir karayolu Dağyanı Mahallesi yakınlarında bulunan su tahliye kanalında ismi öğrenilemeyen bir kişinin hareketsiz yattığını gören sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri Şahsın Öldüğünü Belirledi.Yapılan Araştırma Sonucu Cesedin, Mehmet Emin Çelik'e (17)’e ait olduğu belirtildi.
Olayı haber alan yakınları sinir krizleri geçirdi.
Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı.
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