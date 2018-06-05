Ak Parti İl Teşkilatı Dur Durak Bilmiyor

24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve yönetimi, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Dr. Mehmet Fatih Aksoy’un seçim bürosunun açılışına katıldı.Yoğun kalabalığın olduğu seçim bürosu önünde konuşma yapan İl teşkilatı, ilgiden oldukça memnun olduklarını ifade etti.