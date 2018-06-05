Şantiyede Çalışan Kürtlere Tehdit! Rize Kürtlere Mezar Olacak

Ülkü Ocakları Başkanı Kürtleri Ziyaret Etti

Başkan’a Destek Mesajları Yağdı

Geçtiğimiz günlerde Rize'de meydana gelen olayda büyük bölümü Güneydoğu'dan gelerek çalışan Kürt kökenli vatandaşlar, bazı kişiler tarafından rahatsız edildi. İşçilere küfür ederek bozkurt işareti yapan grup daha sonra bölgeden uzaklaştı.Yaşanan olayın duyulmasının ardından Rize Ülkü Ocakları Başkanı İhsan Alkan şantiyede çalışan işçileri ziyaret etti.Olayın ülkücü camiayla ilişkilendirilmesine üzüldüğünü belirten Alkanşeklinde konuştu.Konunun duyulması ile beraber Türkiye’nin birçok yerinden Ülkü Ocakları Başkanı’na destek mesajları yağdı.Biz kardeşçe yaşarsak varız, bir olursak varız diyen bir vatandaş şunları ifade etti;yorumunda bulundu.Rize’de Kürt işçilerle buluşan ülkü ocakları başka Alkan'ın ziyaretinden çalışan işçiler de büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.