Şantiyede Çalışan Kürtlere Tehdit! Rize Kürtlere Mezar Olacak

Ülkü Ocakları Başkanı Kürtleri Ziyaret EttiYaşanan olayın duyulmasının ardından Rize Ülkü Ocakları Başkanı İhsan Alkan şantiyede çalışan işçileri ziyaret etti.
Olayın ülkücü camiayla ilişkilendirilmesine üzüldüğünü belirten Alkan ''Her bozkurt yapan Ülkücü değildir. Maalesef bunu başka yerlerde de görüyoruz. Biz ülkücü camia olarak ekmek parasını kazanmaya çalışan herkese saygı duyuyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bizlerin sorumluluğundadır. Burada çalışan bütün arkadaşlar bizler için değerlidir. Bizler misafirperver insanlarız. Bir kaç cahilin yaptığı bir olaydır. Ben onlar adına da özür diliyorum'' şeklinde konuştu.
Başkan’a Destek Mesajları YağdıKonunun duyulması ile beraber Türkiye’nin birçok yerinden Ülkü Ocakları Başkanı’na destek mesajları yağdı.
Biz kardeşçe yaşarsak varız, bir olursak varız diyen bir vatandaş şunları ifade etti;
“Rize Kürtlere Mezar Olacak.! deyip sözde ülkücü olduklarını iddia ettiklerini ama ülkücülükle hiç alakası olmayan kendini bilmez birkaç alçak da var" yorumunda bulundu.
Rize’de Kürt işçilerle buluşan ülkü ocakları başka Alkan'ın ziyaretinden çalışan işçiler de büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
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