Urfa’daki Karpuzlar Kabak Tadı Vermeye Başladı

Kabakla Karpuz Nasıl Aşılanıyor?

Üreticilerin Amacı Daha Fazla Ürün Elde Etmek

Derhal Önlem Alınmalı

Aşılı Karpuz Nasıl Anlaşılır?

Rızıklarına Haram Katıyorlar

Yaz mevsiminin en çok rağbet gören meyvesi karpuzun tat, görünüm ve aromasında görülen değişikliğin sebebinin kabakla yapılan aşılama olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, çiftçinin bu yöntemi kullanmaktan başka şansının olmadığı görüşünde. Uzmanlara göre, aşılama yöntemiyle yapılan üretimin sağlığa zararı yok. Oysaki bazı tüccarlar aynı görüşte değil.Üreticinin yüksek verim almak, erken hasat yapmak ve toprak kaynaklı hastalıkları engellemek için karpuzu kabakla aşılama yöntemine gittiler. Aşılama yöntemi, tohumdan yetiştirilen karpuzu tohumdan yetiştirilen kabakla birleştirip kaynaşması ile sağlanıyor.Üreticilerin kabakla karpuzu aşılamasının amacı daha fazla ürün elde etmek oldu. Aşısız bir karpuz fidesinde bir adet ürün elde edilirken aşılı fidelerde 4, 5 adet karpuz elde ediliyor. Aşısız olan karpuzun kilosu 1 iken aşılı olan karpuz yarı fiyatına düşüyor.Aşılı karpuzların insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden uzmanlar “Bu durumun acilen önüne geçilmesi gerekiyor. Aşılı karpuzların ömrü çok uzun olmuyor ve bekletildiğinde köpükleşme meydana geliyor. Oluşan bu köpüklü kısım insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.” Yorumunda bulundu.Aşılı karpuzun içi sert ve kabuğu kalın olur. Orijinal karpuz ise ağızda dağılır. Aşısızın çekirdeği de lezzeti de boldur. Aşılı karpuz yediğinizde 10 - 15 dakika sonra ağzınıza kabak tadı gelir. Aşılı karpuzu ortadan ikiye ayırdığınızda karşınıza çıkacak yarıktan anlayabilirsiniz.Karpuzların aşılı olduğunu, kestiklerinde içinin bembeyaz olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Üreticilerin hiç mi vidanı yok? Ramazan ayındayız, rızıklarına haram katıyorlar. Vatandaşın cebiyle de sağlığıyla da oynuyorlar” yorumunda bulundu.