Vekil Adayı Arkadaşları Badıllı'yı Yalnız Bırakmadı

İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İmam Badıllı, adaylığı kesinleştikten sonra çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok ilçe ile beraber köylerde de vatandaşla buluşan Badıllı gördüğü destek karşısında mumnun olduğunu, bu şekilde devam ederse baraj sorunlarının olmayacağını ifade ederek, “Göreceksiniz herşey İYİ Parti ile iyi olacak” dedi.Hergün seçim bürosunda yüzlerce kişiyi misafir eden Badıllı’yı diğer milletvekili adayı arkadaşları da ziyaret ediyor. Son olarak İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayları olan Zuhal Akyol Çiftkaya ve Murat Kaçak, Badıllı’yı seçim bürosunda ziyaret etti.