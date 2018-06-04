Hastanede Kriz Geçiren Doktora anında Müdahale Edildi

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan Gastroenteroloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Necati Yenice hastanede kalp krizi geçirdi.Kalp krizi geçiren Necati Yenice’ye aynı zamanda Kardiyoloji uzmanı olan Hastane Başhekimi Doç. Dr. M. Emre Erkuş anında müdahale ederek hocayı hayata döndürdü.Hastanede aynı dakikada müdahale yapılan Prof. Dr. Necati Yenice’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. M. Emre Erkuş; Hocamız çıkış esnasında asansörüne bindiği sırada kalp krizi geçirdi. Mavi kod denen bir sistemle hemen harekete geçtik. 3 dakika yetişme süresi gereken yere ben ilk dakikada yetiştim. Hastaya direkt olarak kalp masajına başladık. Suni teneffüs ile beraber hastayı canlandırmaya başladık. İkinci dakikada kendine gelmeye başlamasıyla beraber hastamız hemen acil servise alındı ve süratle canlandırma işlemine devam edildi. Yaklaşık yarım saat gibi bir süre canlandırma işleminden sonra anjiyo işlemlerini hızlandırarak hocamızı anjiyoya aldık. Anjiyoda Hocamızın bir damarının %100 tıkalı olduğu tespit ettik. Yapılan müdahale sonrasında ana damarı açıldı” dedi.Hastanın şu an konuşabildiğini söyleyen Başhekim Erkuş: “Biz bunları yaparken bazı yerel basın kuruluşlarının özverili çalışmaları farklı bir şekilde aksettiğini gördük. Şunu söylemek istiyoruz; Üniversite Hastanesi olarak biz her daim hastalarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Burada herhangi bir ihmal veya suiistimal yok” diye konuştu.Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Necati Yenice’yi Hastane Başhekimi ile ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Necati Yeniceye geçmiş olsun dileklerini iletti.