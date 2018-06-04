Bayık Halk Buluşmalarına devam ediyor

Her yıl Ramazan ayında geleneksel "Halk Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık bu yılda ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.Belediye Çay bahçesinde vatandaşlarla birlikte iftar açan Başkan Bayık iftar sonrası kırsal mahallelerde teravih namazını kıldıktan sonra mahalle sakinlerine çat kapı ziyaretlerde bulunuyor.

Ramazan ayı boyunca ziyaretlerin devam edeceğini belirten Başkan Bayık 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı İftarıyla,teravihiyle ve sahuruyla bizi manevi bir iklime kavuşturacaktır.Ramazan ayı çok iyi bir şekilde değerlendirilmeli bu kapsamda bu mübarek günleri bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz ziyaretlerde bulunup ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmalıyız Müslümanlığın temelinde olan bir şey bu biz belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız herkesin bu ayı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor ifadelerine yer verdi.