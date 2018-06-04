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Bu haber 04 Haziran 2018 10:10:35 Tarihinde eklenmiştir.

Çocuk istememek boşanma nedeni sayıldı

Mahkeme, eşiyle aralarında çocuk sahibi olmak nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve sorunlar yaşadıklarını öne sürerek boşanma davası açan kocayı haklı buldu. Aile mahkemesi, davalı eşin kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığıni ve devamına imkân kalmadığını vurgulayarak çiftin boşanmasına karar verdi

Çocuk istememek boşanma nedeni sayıldı

İstanbul’da aile mahkemesi, eşiyle aralarında çocuk sahibi olmak nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve sorunlar yaşadıklarını öne sürerek boşanma davası açan kocayı haklı buldu. Mahkemeye başvuran koca M.E., eşiyle 21 yıllık evli olduklarını ve çocuklarının bulunmadığını belirtti.

Eşi ile ruhen ve fikren anlaşamadıklarını öne süren M.E.,eşi Ş.E.’nin çocuk istememesi nedeniyle aralarında şiddetli geçimsizlik ve sorunlar yaşandığını, eşini bir türlü çocuk yapma konusunda ikna edemediğini, bu nedenle evlilik birliğinin çekilmez hale geldiğini iddia etti. Bir süredir de ayrı yaşadıklarını ve bir araya gelmelerin imkânsız olduğunu kaydeden M.E., boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Davalı eş Ş.E. ise eşi ile ayrı yaşadıklarını, kız kardeşi ile birlikte kuaförlük yaptıklarını dile getirerek boşanmak istemediğini söyledi.

 ‘TEDAVİYİ REDDETTİ’

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre mahkeme, kadının doğurgan olmamasının tek başına bir boşanma sebebi olmadığını ancak davacı tanığına göre boşanma davası açan eşin çocuk sahibi olmak istemesine rağmen davalı eşin bunu istemediğinin anlaşıldığını ifade etti. Davalı eşin bir süre tedaviye devam ettikten sonra haklı bir sebep olmadan tedaviden kaçındığı ve tedaviyi reddettiğinin anlaşıldığını belirten mahkeme, davalı eşin kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve devamına imkân kalmadığını vurgulayarak çiftin boşanmasına karar verdi.
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Çocuk istememek boşanma nedeni sayıldı
Çocuk istememek boşanma nedeni sayıldı
Mahkeme, eşiyle aralarında çocuk sahibi olmak nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve sorunlar yaşadıklarını öne sürerek boşanma davası açan kocayı haklı buldu. Aile mahkemesi, davalı eşin kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığıni ve devamına imkân kalmadığını vurgulayarak çiftin boşanmasına karar verdi
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