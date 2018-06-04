Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 04 Haziran 2018 10:02:53 Tarihinde eklenmiştir.

Çiftlik Bank üyelerine çok kötü haber

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank raporunu bitirdi. Rapora göre 3 milyar lira kâr dağıtılması gerekiyor. Ancak bu geri ödemenin yapılmasının imkânsız olduğu tespit edildi...

Çiftlik Bank üyelerine çok kötü haber

'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın tarafından kurulan ve binlerce kişinin dolandırılmasına yol açan Çiftlik Bank ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 145 sayfalık Teftiş Kurulu raporunun detayları ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Çiftlik Bank sisteminin 4'ü Türkiye'de 6'sı yurtdışında olmak üzere 10 ayrı şirket üzerinden yürütüldüğü belirtilen raporda, sistemin işleyişine yer verilirken, kullanıcılarına yatırım fırsatı sağlanması suretiyle para kazandırılmasının vaat edildiği kaydedildi.

"YATIRILAN PARA 1 MİLYAR 139 MİLYON LİRA"


Sisteme 132 bin 222 katılımcının, Papara, Gpay ve Epin gibi internet bankacılık sistemleri üzerinden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira yatırdığı belirtildi. Toplanan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liranın 687 milyon 838 bin 955 lirasının katılımcılara geri ödendiği, 128 milyon 490 bin 850 liranın ise şirketlere sermaye olarak konulduğuna da raporda yer verildi. Fakat kalan 322 milyon 642 bin 770 liranın nerede ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin bir bilgi olmadığı ifade edildi.

"KARŞILANMASI MÜMKÜN DEĞİL"


Müfettişlerin elde ettiği üye listesi uyarınca yatırım yapan kullanıcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin 11 liranın kâr olarak yatırılması vaat edildiği halde bu vaadin karşılanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Çiftlik Bank tarafından hayvan satın alındığı ve oluşan kârların yatırımcıya dağıtılacağına ilişkin ifadelerin gerçek dışı olduğu kaydedildi.

"MAVİ YUMURTA ÜRETİLMEDİ"


Raporda 'Mavi Yumurta Damızlık Çiftliği' olarak beyan edilen tesiste, gerçekte mavi yumurta üretimi yapılmadığına dikkat çekildi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Doktorlar ortaya çıkardı... Zahide Yetiş yakalattı
Doktorlar ortaya çıkardı... Zahide Yetiş yakalattı
Dolandırıcı karı-koca 'Sizi Zahide Yetiş’in programına çıkaracağız' diyerek hekimleri kandırdı. Onlardan para aldı. Ünlü sunucu Zahide Yetiş durumu anladı. Savcının kapısını çaldı. Zanlılar hakkında 10’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Çocuk istememek boşanma nedeni sayıldı
Çocuk istememek boşanma nedeni sayıldı
Mahkeme, eşiyle aralarında çocuk sahibi olmak nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu ve sorunlar yaşadıklarını öne sürerek boşanma davası açan kocayı haklı buldu. Aile mahkemesi, davalı eşin kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığıni ve devamına imkân kalmadığını vurgulayarak çiftin boşanmasına karar verdi
Kim Hamile Bıraktı?
Kim Hamile Bıraktı?
Bağcılar Devlet Hastanesi’nde hasta-hemşire kavgasında mahkeme tarafları suçlu bularak para cezası verdi
Çiftlik Bank üyelerine çok kötü haber
Çiftlik Bank üyelerine çok kötü haber
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank raporunu bitirdi. Rapora göre 3 milyar lira kâr dağıtılması gerekiyor. Ancak bu geri ödemenin yapılmasının imkânsız olduğu tespit edildi...
Doktor Özyavuz,İntihar Etti!
Doktor Özyavuz,İntihar Etti!
CERRAHPAŞA BİRİNCİSİ VE TUS 3.’SÜ DOKTOR SİLİVRİ’DE İNTİHAR ETTİ!
Yanmaz; “Çalışmadan Zengin, Okumadan Âlim Olmaya Kalktık”
Yanmaz; “Çalışmadan Zengin, Okumadan Âlim Olmaya Kalktık”
Saadet Partisi 1. Sıra Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, mevcut hükümetin sorunlar yığını ile vatandaşları karşı karşıya getirdiğini söyledi.
Cevheri, Kantar (Koçköprü) kırsalını ziyaret etti
Cevheri, Kantar (Koçköprü) kırsalını ziyaret etti
Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Cevheri, mahallesini ziyaret ederek Ak Parti’ye destek istedi.
Erdoğan: “Asıl olan hikmetli bilgidir, aksi malumat hamallığıdır”
Erdoğan: “Asıl olan hikmetli bilgidir, aksi malumat hamallığıdır”
TÜRGEV iftarında öğrencilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Eski ilim geleneğimizde olduğu gibi, asıl olan hikmetli bilgidir. Aksi bir malumat hamallığıdır. İlim, sadece masa başında elde edilmez. Asıl olan tecrübe ile desteklenmiş, uygulanabilir özelliği olan bilgiye sahip olmaktır” dedi.
Aziz Aydınlık Bu Sefer Birecik Chp’ye Büyük Destek Verecek
Aziz Aydınlık Bu Sefer Birecik Chp’ye Büyük Destek Verecek
Birecik CHP Seçim Bürosu açılışına katılan CHP Şanlıurfa 1. sıra milletvekili adayı Aziz AYDINLIK yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran seçimlerinde başarılı olarak çıkacaktır.
Tekerleme gibi olay! Türk bakan Türklere Türkçe öğretilmesine karşı çıktı!
Tekerleme gibi olay! Türk bakan Türklere Türkçe öğretilmesine karşı çıktı!
Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisinden Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Gent şehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki gösterdi.
İsmailağa Cemaati'nden seçimlerde Erdoğan'a destek açıklaması
İsmailağa Cemaati'nden seçimlerde Erdoğan'a destek açıklaması
İsmailağa Cemaati, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
"Cumhurbaşkanımız çıksa, Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız”
Bakan Albayrak, "Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, 'Valla Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım derse, Vallahi inanırız' Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki..." ifadelerini kullandı.
Doktor Özyavuz,İntihar Etti!
Doktor Özyavuz,İntihar Etti!
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Yanmaz; “Çalışmadan Zengin, Okumadan Âlim Olmaya Kalktık”
Yanmaz; “Çalışmadan Zengin, Okumadan Âlim Olmaya Kalktık”
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
32°C / 20°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:13
Güneş
04:59
Öğle
12:30
İkindi
16:19
Akşam
19:50
Yatsı
21:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿