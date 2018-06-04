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Bu haber 04 Haziran 2018 04:07:23 Tarihinde eklenmiştir.

Doktor Özyavuz,İntihar Etti!

CERRAHPAŞA BİRİNCİSİ VE TUS 3.’SÜ DOKTOR SİLİVRİ’DE İNTİHAR ETTİ!

Doktor Özyavuz,İntihar Etti!

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Türkiye 3. olan doktor İbrahim Halil Özyavuz tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2 gün önce intihar ettiği belirtildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yoğun bakımda olan Özyavuz 2 gün önce hayatını kaybetti.

11 yıl önce başarısı ile haber olmuştu

HarranlÄ± doktor cezaevinde intihar etti

Doktor  İbrahim Halil Özyavuz 2007 yılındaki üniversite sınavındaki başarı ile haber olmuştu. Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan, yazın ailesine pamuk tarlasında yardım eden Özyavuz, o dönem İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı. 7 kardeşli bir ailenin en büyüğü olan 17 yaşındaki Özyavuz, Şanlıurfa’da ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nden mezun olduğunu, başarısı dolayısıyla dershaneye ücretsiz gittiğini anlatılmıştı. ÖSS-1 puan türünde sözelde 374 puanla Türkiye 242’ncisi, ÖSS-2 sayısal alanda ise 368 puanla Türkiye 1004’üncüsü olduğunu bildiren Özyavuz, ayrıca Şanlıurfa üçüncüsü olduğunu söylemişti. 7 tercih yaptığını, bütün tercihlerinin tıp fakültesi olduğunu anlatan Özyavuz, dördüncü tercihi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığını ifade etmişti.


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Doktor Özyavuz,İntihar Etti!
Doktor Özyavuz,İntihar Etti!
CERRAHPAŞA BİRİNCİSİ VE TUS 3.’SÜ DOKTOR SİLİVRİ’DE İNTİHAR ETTİ!
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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