Doktor Özyavuz,İntihar Etti!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Türkiye 3. olan doktor İbrahim Halil Özyavuz tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2 gün önce intihar ettiği belirtildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yoğun bakımda olan Özyavuz 2 gün önce hayatını kaybetti.

11 yıl önce başarısı ile haber olmuştu

Doktor İbrahim Halil Özyavuz 2007 yılındaki üniversite sınavındaki başarı ile haber olmuştu. Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan, yazın ailesine pamuk tarlasında yardım eden Özyavuz, o dönem İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı. 7 kardeşli bir ailenin en büyüğü olan 17 yaşındaki Özyavuz, Şanlıurfa’da ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nden mezun olduğunu, başarısı dolayısıyla dershaneye ücretsiz gittiğini anlatılmıştı. ÖSS-1 puan türünde sözelde 374 puanla Türkiye 242’ncisi, ÖSS-2 sayısal alanda ise 368 puanla Türkiye 1004’üncüsü olduğunu bildiren Özyavuz, ayrıca Şanlıurfa üçüncüsü olduğunu söylemişti. 7 tercih yaptığını, bütün tercihlerinin tıp fakültesi olduğunu anlatan Özyavuz, dördüncü tercihi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığını ifade etmişti.