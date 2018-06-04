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Bu haber 04 Haziran 2018 04:03:54 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!

Dünyanın en eski arkeolojik keşfi olan Göbeklitepe, İngiltere’deki ünlü Stonehenge ve Mısır Piramitleri’nden bile 7.000 yıl daha eski.

Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!

Yaklaşık 12.000 yıllık bir geçmişe sahip olan ve yakın dönemdeki keşfiyle insanoğlunun ilk gelişimine dair tüm bildiklerimizi kökünden değiştiren Göbeklitepe, Neolitik Dönem’e ait bir inanç merkezi. Göbeklitepe, avcı ve toplayıcı yaşam biçiminden, dini mekanların biçimlenmesi; tapınak mimarisinin ve sanatın doğuşundan, tarım ve hayvancılığa geçiş sürecine kadar birçok konuda ipucu veriyor. Benzersiz bir tarih öncesi yerleşim yeri olarak tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplayan Göbeklitepe, UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alıyor. İlk defa 1963 yılında keşfedilen, 1994’te ise Klaus Schmidt’in kazılarını başlattığı Neolitik Tapınak Alanı, insanoğlunun inşa ettiği en eski tapınak olarak biliniyor. Doğuş Grubu, bu önemli arkeolojik kazı alanında araştırma ve koruma çalışmalarını yürütmek, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak ve Göbeklitepe’yi global bir ikon haline getirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2035 yılına kadar sürecek çok özel bir destek anlaşması imzalayarak 20 yıl boyunca hem kazıları destekleyecek hem de ziyaretçilere bütünsel bir deneyim yaşatacak. Doğuş Grubu’nun ana sponsorluğunda Kreatif Mimarlık tarafından inşa edilen ziyaretçi merkezinin sergi alanı içerik geliştirme ve tasarımını Tasarımhane üstlendi. İki bölümden oluşan merkez, teknolojinin de yardımı ile tarihin sıfır noktasını anlamak üzere ziyaretçilerine olağanüstü bir deneyim sunuyor. 

Ziyaretçi merkezinin yapımı sırasında hem işçilik hem de malzeme olarak yörenin imkanlarını kullanarak malzemelerin çevreci olmasına özellikle dikkat edilmiş. Merkezin yapımında kullanılan taşlar, eski dönemlerde olduğu gibi bölgedeki toprağın sıkıştırılarak tuğla haline getirilmesiyle yapılmış. Öyle ki, sadece dört ay taşların üretimi için çalışılmış, 20’ye yakın numune üretilmiş… Göbeklitepe yatırımını tüm dünya liderlerinin bir araya geldiği, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda düzenlediği bir lansman organizasyonu ile duyuran Doğuş Grubu, Temmuz 2016’da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Dış İşleri Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen 40. UNESCO World Heritage Committee’de Göbeklitepe tanıtım alanını kurmuştu. Program dahilinde gerçekleştirilen seminerde Doğuş Grubu’nun Göbeklitepe ana sponsorluğu, özel kurumların kültürel mirasları uzun dönemli desteklemesi bakımından örnek ‘case’ olarak ele alındı. Dünya üzerindeki benzer projeler için emsal teşkil eden ve UNESCO tarafından da örnek sponsorluk modeli olarak alınan Göbeklitepe projesi, Şanlıurfa’da özellikle Harran Ovası’nı 30-40 kilometrelik mesafelerle hilal şeklinde çevreleyen tepelerde 80 dönümlük bir alanı kapsıyor. Yapılan arkeolojik araştırmalar, Neolitik Tapınak Alanı’nın dönem insanlarının belirli zamanlarda bir araya gelerek ibadet ettikleri bir yer olduğunu gösteriyor. /Alem-Berin SOMAY

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Kültür
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Dünyanın en eski arkeolojik keşfi olan Göbeklitepe, İngiltere’deki ünlü Stonehenge ve Mısır Piramitleri’nden bile 7.000 yıl daha eski.
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
Akşam Gazetesi yazarlarından Zeki Gümüş, bugünkü köşe yazısında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik değerlerinden söz ederek, "Şanlıurfa, tarihe kaynaklık eden şehirdir, Bu ilimizin tarihini yazmaya kalksak birkaç kitap yazmamız gerekebilir. 'Dünyada en çok arkeolojik kazı yapılması gereken yer' niteliğini taşıyan Şanlıurfa., adeta açık hava müzesidir. Bu özelliğinden dolayıdır ki 'Müze Şehir Urfa' olarak da anılır" dedi.
Urfa'da Neler Oluyor?,11 bin yıllık 'Urfa Adamı'nın evini yıkıyorlar
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Geçmişin Gizemi, Urfa’da Keşfedilmeyi Bekliyor...
Geçmişin Gizemi, Urfa’da Keşfedilmeyi Bekliyor...
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Urfa'da Bulunuyor,Megan Fox...
Urfa'da Bulunuyor,Megan Fox...
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Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!
Dünyanın Gözü Urfa'da,Göbeklitepe onun tarlasıydı, bekçisi oldu!
Bilinen en eski inanç merkezi Göbeklitepe'nin ortaya çıkış hikâyesi bölgenin tarihi kadar ilginç. Tarlasını sürerken tarihi kalıntılar bulan Yıldız ailesi, tarihin sıfır noktasının gün yüzüne çıkmasına vesile olmuş. Hikâyeyi ve yeni gelişmeleri tarlanın eski sahibi şimdiki bekçisi Mahmut Yıldız ve Arkeolog Dr. Ing. Moritz Kinzel’den dinledik
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Urfa İçin Güzel Haber,İlgi Odağı Olacak!
Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen 12 bin yıllık Göbeklitepe’ye modern bir tanıtım ve ziyaretçi merkezi yapıldı.
Urfa'da Bulunuyor,Almanlar Türklere İzin Verir miydi?
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Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Demirkol'dan,Urfa İçin Büyük Adım!
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, tarihin bilinen en eski yapıtlarının yer aldığı Göbeklitepe’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Uluslararası Göbeklitepe Okumaları projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Japonya’dan gelen iki şair, Göbeklitepe’den ilham alarak, şiirler yazdı. Japon şairlerle Göbeklitepe’de buluşan Başkan Demirkol, “Göbeklitepe’yi, misafirlerimizin Japonya’da anlatmalarını ve kültürel etkinliklerinde kullanmalarını istiyoruz” dedi.
Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!
Milano'da,Harran ADEM Rüzgarı!
Harran’ın kültürü ve tarihini bugüne tercüme eden ve bir tasarım koleksiyonu olan atlas, Harran Kaymakamlığı’nın desteği ile Aile Destek Merkezi’nde üretilen ürünler; Milano Tasarım Haftası’nda 19-21 Nisan 2018 tarihleri arasında sergilendi.
Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...
Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...
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Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
Hilvan Beleyesi tarafından, Hilvan'ın geçmiş tarihini konu eden konferans düzenlendi.
Doktor Özyavuz,İntihar Etti!
Doktor Özyavuz,İntihar Etti!
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Urfa'da Bulunuyor,Mısır Piramitleri’nden 7.000 yıl daha eski!
Yanmaz; “Çalışmadan Zengin, Okumadan Âlim Olmaya Kalktık”
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'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
'Urfa'nın Tarihini Anlatmak İçin Bir Kaç Kitap Yazılır'
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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