Yanmaz; “Çalışmadan Zengin, Okumadan Âlim Olmaya Kalktık”

Saadet Partisi 1. Sıra Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, mevcut hükümetin sorunlar yığını ile vatandaşları karşı karşıya getirdiğini söyledi.Problemlerin adeta bir dağ gibi olduğunu ve artarak devam ettiğini belirten Saadet Partisi 1. Sıra Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, bu sorunların Saadet Partisi iktidarı ile sona ereceğini söyledi.Yanmaz konu hakkında yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu;şeklinde konuştu.