Yanmaz; “Çalışmadan Zengin, Okumadan Âlim Olmaya Kalktık”

Problemlerin adeta bir dağ gibi olduğunu ve artarak devam ettiğini belirten Saadet Partisi 1. Sıra Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, bu sorunların Saadet Partisi iktidarı ile sona ereceğini söyledi.
Yanmaz konu hakkında yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu; “Sorunlar YığınıÜlkede dağ gibi problemler ne ara bu kadar birikti?Onaltı yıldır cılız koalisyon ile mi yönetiliyoruz?
Yok, hayır tek hükümet,hemde sembolü ampul? O zaman sorun ne?Valla hangisini sayayım bir tane değil ki Bak yolumuz var köprümüz,arena stadyumlarımız ve yüksek yüksek binalarımız var.
Peki geriye?Geriye birikmiş yığınla sorunlarımız var.Ekonomi çökmüş,adalet ayaklar altında,işsizlik tavan yapmış,gâvurunetini, buğdayını,samanını,pirincini alıyoruz.Çalışmadan zengin,okumadan âlim olmaya kalktık.
Yalan,talan,vurgun,rüşvet,yandaşlık,kayırmacılık hiç bu kadar pirim yapmadı.Zengin daha zengin ve fakir daha fakir oldu. Eğitim,ahlak,şiddet,boşanma ve borçlanma arttı.
Hak etmeden konformist hayat vaat ettiler.Üretmedik tükettik.Velhasıl dert bir değil elvan elvan ve derdimiz dünyalar kadar.” şeklinde konuştu.
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