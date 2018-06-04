Cevheri, Kantar (Koçköprü) kırsalını ziyaret etti

Bu haber 04 Haziran 2018 00:59:38 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Cevheri, mahallesini ziyaret ederek Ak Parti’ye destek istedi.Cevheri yaptığı ziyaret sonrası şu açıklamalarda bulundu;