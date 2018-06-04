Erdoğan: “Asıl olan hikmetli bilgidir, aksi malumat hamallığıdır”

“HER ŞEY DEĞİŞSE DE DEĞERİ HİÇ AZALMAYACAK BİR ŞEY VAR; İNSAN KALMAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen TÜRGEV iftarına katıldı. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı bünyesindeki üniversite öğrencilerinin katıldığı iftarda, gençlere hitaben bir konuşma yapan Emine Erdoğan, TÜRGEV öğrenci yurtlarının sadece bir barınma mekânı değil, aynı zamanda üniversite eğitimine farklı bir boyut katan tecrübe merkezleri olduğunu söyledi.Gençlere kendilerini çok yönlü yetiştirme tavsiyesinde bulunan Emine Erdoğan, “İlim dalları arasındaki bağı fark etmek, bir bütün olarak bakmak, sizi hikmete götürür. Tıpkı, eski ilim geleneğimizde olduğu gibi, asıl olan hikmetli bilgidir. Aksi, bir malumat hamallığıdır. İlim, sadece masa başında elde edilmez. Asıl olan tecrübe ile desteklenmiş, uygulanabilir özelliği olan bilgiye sahip olmaktır” şeklinde konuştu.Emine Erdoğan konuşmasının devamında geleceğe hazırlanan gençlere yönelik olarak şunları kaydetti: “Yapay zekâ tartışmaları bize farklı bir geleceğin işaretini veriyor. Bugünkü mesleklerin birçoğunun gelecekte ortadan kalkacağı söyleniyor. Fakat her şey değişse de, hiç eskimeyecek, değeri hiç azalmayacak bir şey var; insan kalmak. Vicdanı, merhameti, adaleti hayata taşımak. Mesela, uluslararası ilişkiler ile vicdanı ve adaleti birleştirdiğinizde ortaya neyin çıktığını biliyorsunuz değil mi? ‘Dünya beşten büyüktür’ hakikati ortaya çıktı. İnşallah sizler de böyle hakikatlerin sözcüsü olacak, bilgi birikiminiz ve insanî vasıflarınızla geleceği inşa edeceksiniz.”Emine Erdoğan, programın sonunda bu yıl üniversiteden mezun olan öğrencileri tebrik ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.