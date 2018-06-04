Aziz Aydınlık Bu Sefer Birecik Chp’ye Büyük Destek Verecek

Birecik CHP Seçim Bürosu açılışına katılan CHP Şanlıurfa 1. sıra milletvekili adayı Aziz AYDINLIK yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran seçimlerinde başarılı olarak çıkacaktır.AK Parti artık halka verecek bir hizmeti kalmamıştır. En son ekonomik sıkıntılar ve Dövizdeki artışlar esnafı büyük bir çıkmaza sokmuş, esnaf daha da borçlanmıştır. Gerek Cumhurbaşkanı adayımız sayın Muharrem İNCE ve Gerekse Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda gerekli açıklamalarda bulunmaktadırlar Gecenin geç saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen CHP Milletvekili adayı Aziz AYDINLIK sırrın yolun üzerindeki merkez seçim bürosuna geçerek orada kendisini bekleyen ve destek vermek için ziyaretlerine gelen vatandaşlarla selamlaştı....Seçim çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulundular....