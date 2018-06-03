Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 03 Haziran 2018 20:14:25 Tarihinde eklenmiştir.

İsmailağa Cemaati'nden seçimlerde Erdoğan'a destek açıklaması

İsmailağa Cemaati, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

İsmailağa Cemaati'nden seçimlerde Erdoğan'a destek açıklaması

Cemaatin resmi web sitesinde 'Birlik ve İstikrar İçin' başlığıyla yayımlanan açıklamada, başta Kudüs olmak üzere, İslam coğrafyalarının maddi-manevi, alenen ve pervasızca işgal edildiği, bölünüp parçalandığı, terör ve kaosla istikrarsızlaştırıldığı bugün, ümmetin ve milletin yegane ümidi haline gelmiş Türkiye'ye ve liderine de her gün değişen yöntem ve vasıtalarla saldırıların devam ettiği ifade edildi.
"Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, millet ve devlet olarak, çok yakın tarihlerde ülkemize, insanımıza, dinimize, diyanetimize, tarihimize ve değerlerimize üst üste yapılan saldırılar, ihanetler ve kurulan tuzaklardan, Allah'ın inayeti, müminlerin feraseti, büyüklerimizin duası, milletimizin direnişi ve liderlerimizin hak ve hakikat davasındaki kararlı duruşuyla kurtulmuş bulunuyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, 'tehditler ve tuzakların henüz sona ermediği, bugünlerde değişen usul ve vasıtalarla sürdürdürülen düşmanlıkların da Allah'ın izniyle netice vermeyeceği' savunuldu.

'ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI TERCİH ETTİĞİMİZİ KARDEŞLERİMİZ VE MİLLETİMİZLE PAYLAŞIYORUZ'


Bugün ülkede yeni bir idari tercih mükellefiyetiyle karşı karşıya bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sömürgeci zihniyetlerin mutlaklaştırdıkları idare şekillerini değil, insanlığın barış ve huzurunu, izzet ve şerefini tekeffül eden sistem ve idare ruhuna daha yakın bulduğumuz Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modelinin, insanımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bu yeni yönetim modelinde hak, hakikat, hukuk, adalet ve liyakat şartlarını haiz bir yönetim inşa edeceğine inandığımız ve beklediğimiz, istikrarın teminatı gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tercih ettiğimizi kardeşlerimiz ve milletimizle paylaşıyoruz. Nihai olarak, Efendi Hazretlerimizin ikaz buyurdukları, cemaatimizle alakası bulunmayan, cemaatimizin hassasiyetleri ve ruhuna aykırı telkinlere, fitne ve fesat faaliyetlerine karşı duyarlı ve sorumlu davranmamız gerektiğini hatırlatır, Mevla Te'ala'dan, başta memleket idarecileri olmak üzere, hepimizi üstün ahlak, hidayet ve istikamet üzere sabit kılmasını niyaz ediyoruz."
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Tekerleme gibi olay! Türk bakan Türklere Türkçe öğretilmesine karşı çıktı!
Tekerleme gibi olay! Türk bakan Türklere Türkçe öğretilmesine karşı çıktı!
Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisinden Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Gent şehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki gösterdi.
İsmailağa Cemaati'nden seçimlerde Erdoğan'a destek açıklaması
İsmailağa Cemaati'nden seçimlerde Erdoğan'a destek açıklaması
İsmailağa Cemaati, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
"Cumhurbaşkanımız çıksa, Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız”
Bakan Albayrak, "Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, 'Valla Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım derse, Vallahi inanırız' Yani Ak Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki..." ifadelerini kullandı.
Gökyüzünde Uçan Ejderha Görüldü
Gökyüzünde Uçan Ejderha Görüldü
Gökyüzünde görülen tuhaf hayvan korkuya sebep oldu. Kameralara an be an yansıyan görüntülerdeki hayvan daha sonra yere düştü. Vatandaşların yere düşen hayvanın yanına gitmesi ile bir ejderha türü olduğu belirlenen hayvanın hangi tür olduğu henüz belirlenemedi.
Türk Bakan Türklere Türkçe Öğretilmesine Karşı Çıktı!
Türk Bakan Türklere Türkçe Öğretilmesine Karşı Çıktı!
Belçika'nın Flamanca yayın yapan De Standaart gazetesine göre Demir, Gent Belediyesinin, Türk öğrencilere okul sonrası Türkçe dersleri için sınıf tahsis etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Yanmaz, Semt Pazarında Vatandaşla Buluştu
Yanmaz, Semt Pazarında Vatandaşla Buluştu
Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Niyazi Yanmaz, semt pazarına ziyarette bulundu.
Muharrem İnce'den Generale Sert Tepki: 'Apoletlerini Sökeceğim'
Muharrem İnce'den Generale Sert Tepki: 'Apoletlerini Sökeceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın kendisini eleştirdiği konuşmada Erdoğan'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i hatırlatan İnce 'Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem ince değilim' dedi.
Seçim Öncesi Bedelli Askerlik Açıklaması Geldi
Seçim Öncesi Bedelli Askerlik Açıklaması Geldi
Milyonlarca kişi bedelli askerlikle ilgili gelecek son dakika haberi bekliyor. Vatandaşlar internette 'bedelli askerlik seçim sonrası çıkacak mı?', 'bedelli askerlik 2018'de son durum ne?' aramaları yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Erdoğan'ın konuk olduğu programda "Gerekliyse bekletmeyiz" şeklindeki açıklaması, bedelli askerlik bekleyen 3 milyona yakın genci umutlandırdı.
2 Gündür Haber Alınamıyor
2 Gündür Haber Alınamıyor
Akçakale’de yaşayan Ahmet Töremen’den 2 gündür haber alınamıyor.
Aydınlık, Vatandaş CHP'yi Duyduğunda...
Aydınlık, Vatandaş CHP'yi Duyduğunda...
Aziz Aydınlık esnaf zor durumda diyerek, “Bu durumun son bulması için 24 haziran da halk sandıkta kendini göstermesi gerekir” dedi.
İsrail Gönüllü Hemşireyi Şehit Etti
İsrail Gönüllü Hemşireyi Şehit Etti
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin, İsrail İşgaline karşı Gazze sınırında başlattıkları ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinin 10'uncu cumasında İsrail'in saldırılarında 1 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki i Razan Ashraf AlNajjar olduğu aktarıldı.
Urfa,Yakın Takipte Olacak!
Urfa,Yakın Takipte Olacak!
CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcilerinin katılımıyla sandık güvenliği platformunun kurulduğu açıklandı.
Tekerleme gibi olay! Türk bakan Türklere Türkçe öğretilmesine karşı çıktı!
Tekerleme gibi olay! Türk bakan Türklere Türkçe öğretilmesine karşı çıktı!
İsmailağa Cemaati'nden seçimlerde Erdoğan'a destek açıklaması
İsmailağa Cemaati'nden seçimlerde Erdoğan'a destek açıklaması
"Cumhurbaşkanımız çıksa, Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız”
Urfa'da,264 Kişi Yakalandı!
Urfa'da,264 Kişi Yakalandı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
31°C / 19°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:14
Güneş
04:59
Öğle
12:30
İkindi
16:19
Akşam
19:49
Yatsı
21:25
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿