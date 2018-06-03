Urfa'da,264 Kişi Yakalandı!

Bu haber 03 Haziran 2018 04:45:36 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, Mayıs Ayı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların verilerini açıkladı.İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;denildi.