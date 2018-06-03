Urfa'da,264 Kişi Yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
“Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılı Mayıs Ayı içerisinde Şanlıurfa genelinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 264 kişi yakalanmış bunlardan 65 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Emniyetten yapılan açıklamada,”Narkotik Şube Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde insanlarımızı zehirleyen utuşturucu tacirlerine ve özellikle torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Mayıs ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 264 kişi yakalanmış bunlardan 65 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanmıştır .”denildi.
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