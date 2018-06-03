Birecik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan iftar yemeği

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Bilgin'in Ev Sahipliği yaptığı iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Kadir Perçi , Belediye Başkanı M.Faruk Pınarbaşı , Garnizon Komutanı Yzb. Yener Umul , Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Özbakan , kurum amirleri, STK temsilcileri, Birecik OSB müteşebbis heyet üyeleri, muhtarlar ve esnaflar ile çok sayıda davetli de yer aldı.Fırat’ın güzel manzarası eşliğinde açılan orucun ardından Birecik İlçe Müftüsü Mustafa KAYA tarafından yemek duası yapıldı. Kaymakam PERÇİ, iftar yemeğini düzenleyen Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin BİLGİN’e teşekkür etti